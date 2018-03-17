Нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский считает, что его внефракционная коллега Надежда Савченко не готова к следственным действиям без психиатрической помощи. Пашинский: Тема снайперов, которых в гостиницу "Украина" заводили и Парубий, и Пашинский, – это тема ФСБ Фото: Сергій Пашинський / Facebook "Тема снайперов, которых в гостиницу "Украина" заводили и Парубий (спикер Верховной Рады Андрей Парубий. – ), и Пашинский, – это тема ФСБ, об этом в РФ снято много фильмов. Госпожа Надежда просто отработала один из месседж-боксов ФСБ РФ. Кому интересно о снайперах Пашинского, РФ, по-моему, сняла три или четыре фильма. Кстати, буквально неделю назад ОРТ показывало фильм, как Пашинский "от живота расстреливал майдановцев". Они уже перепутали, кто где был. Здесь нечего комментировать, я еще раз хочу сказать: Надежда не готова к следственным действиям без психиатрической помощи", – сказал политик.Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.Как сообщил 20 февраля начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек.15 марта Савченко сначала заявила, что видела, как снайперов в гостиницу "Украина" во время Евромайдана заводил нынешний Парубий, а позже извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского.В комментарии изданию "ГОРДОН" 16 марта Горбатюк заявил, что Савченко в своих показаниях не говорила о конкретных людях, в частности, о Пашинском, следовательно ее заявления станут поводом для вызова на допрос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки надежда гостиницу пашинский украина тема Теги: политика