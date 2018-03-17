|В Ужгороде провели марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины, - ФОТО
|17.03.2018 23:09
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Мероприятие состоялось без инцидентовВ Ужгороде прошел Марш Славы Героев к 79-й годовщине со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.
Фото: hromadskeradio.org
Об этом сообщает "Общественное радио".
Участники, между которых представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "фрайкора", выстроились в колонну возле дома "Просвита".
руководитель "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал "Общественному радио", что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей.
Перед тем, как отправиться, Тарас Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".
Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, "кто приобщается к колонне".
По словам Тараса Некоторая Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз.
От дома "Просвита" колонна прошла по центру города. Затем направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.
Мероприятие провели без провокаций.
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Напомним, дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам в течение 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.
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