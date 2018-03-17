Мероприятие состоялось без инцидентов

Об этом сообщает "Общественное радио".

Участники, между которых представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "фрайкора", выстроились в колонну возле дома "Просвита".

руководитель "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал "Общественному радио", что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей.

Перед тем, как отправиться, Тарас Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".

Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, "кто приобщается к колонне".

По словам Тараса Некоторая Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз.

От дома "Просвита" колонна прошла по центру города. Затем направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.

Мероприятие провели без провокаций.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Напомним, дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам в течение 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.