В Карпатах 17-19 марта сохраняется опасность схода лавин, передает со ссылкой на .

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). 17-19 марта в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ДСНС.

Спасатели добавили, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен выход рек из берегов.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями в 8.00 16 марта): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2-0,8 м, возможен выход воды на пойму на р. Стрвяж - с. Лука, на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,5-2,5 м, возможен выход воды на заводь в нижних течениях Боржавы и Латорица в створе поста Мукачево", - добавили в ДСНС.

На Запорожье спасатели ищут 2 рыбаков, пропавших в Каховском водохранилище возле села Малокатериновка. Двое мужчин 25 и 50 лет ушли на рыбалку вечером 15 марта. Домой до сих пор не вернулись.

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