При этом суд признал нарушение прав Дангадзе

"Суд не принял к сведению ни опровержения стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производство , которое впоследствии было остановлено", - сообщил адвокат Роман Кругляк, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданием подозреваемого с родными. Также судья обязал прокурора провести расследование угроз в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором были допрошены одного из двух "засекреченных" свидетелей по так называемому делу "о деньгах Курченко", в котором фигурирует Дангадзе. Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его настоящего лица.

"Свидетель использовал заметки, записи, а также сообщил о том, что имел в распоряжении копии протоколов предыдущих допросов. Последний факт вызвал удивление даже у прокурора. Свидетель путался в событиях и обстоятельствах проведения негласных следственных розыскных действий. Показания свидетеля ставят под сомнение его участие в проведении следственных и розыскных действий, а также реальность знакомства с главными фигурантами дела", - утверждает адвокат Кругляк.

Напомним, 5 декабря 2017 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевского областного отделения "Движения новых сил" Дангадзе от бизнесмена Сергея Курченко $ 500 тыс. на деятельность в Украине.

Дангадзе задержали 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продолжали.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, 1 ч. Ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (в частности, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).