У львовского железнодорожного вокзала зарезали мужчину Граждан, которые владеют информацией о событии, просят позвонить на оперативную линию "102" На улице Городецкой, 116 возле железнодорожного вокзала во Львове обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Фото: google.com В Железнодорожный отдел полиции сообщение поступило вчера, 16 марта, около 22:30, сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле мужчины правоохранители обнаружили многочисленные ножевые ранения. "По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение этого преступления статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Работники полиции устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Просим всех, кто владеет информацией о событии, позвонить на оперативную линию "102" или обратиться в ближайший отдел полиции", - отметили правоохранители. Напомним, в пятницу, 16 марта, в популярном киевском заведении "Пузата хата" возле Контрактовой площади обнаружили тело мужчины. В одном из ресторанов Киева обнаружили тело мужчины, - полиция Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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