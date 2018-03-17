Санкции против Южного Судана и Гвинеи Бисау, указы о которых 17
марта подписал президент Украины Петр Порошенко, введены на пять
лет. Порошенко подписал указы о санкциях против Южного Судана и
Гвинеи-Бисау Фото: president.gov.ua Санкции против Южного Судана
введены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2206
(2015), а в отношении Гвинеи-Бисау – согласно резолюции
Совбеза ООН №2048 (2012), отмечается в указах. Санкции
вводятся на пять лет.25 сентября 2017 года в международной
правозащитной организации Amnesty International заявили,
что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный
Судан.26 сентября Центр по исследованию коррупции
и организованной преступности OCCRP сообщил,
что европейские компании поставляют оружие в Африку и на
Ближний Восток через украинские предприятия.Секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов 28 сентября
заявлял, что Украина имеет право продавать оружие Южному
Судану, поскольку в отношении этой страны не вводили никаких
ограничений.
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