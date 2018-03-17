Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что на записях Генпрокуратуры в деле о ее попытке "теракта" есть лишь то, что она сама позволила записать. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: Я знала всегда исполнителей и заказчиков Фото: ЕРА "Генпрокуратура в лице Юрия Луценко себя очень сильно дискредитирует. Касательно того, что у них есть на меня, что они могут показать или не могут – совершенно ничего, кроме того, что я сама им позволила", – заявила нардеп.По словам Савченко, она научилась не доверять людям."У меня было три предупреждения, что меня будут физически ликвидировать. Я знала всегда исполнителей и заказчиков. И я все это расскажу, как и обещала, на детекторе лжи, прилюдно, публично, при всех СМИ, желательно не только украинских. Я смогу раскрыть все эти фамилии", – сказала она.Савченко ответила утвердительно на вопрос, предупреждали ли ее, что против нее "готовится провокация по делу с госпереворотом"."Еще до того, как эта провокация началась", – подчеркнула нардеп.Объяснить, почему она продолжала разговоры, зная, что речь идет о провокации, Савченко пообещала на полиграфе.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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