В тексте обращения отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму"

Обращение опубликовано на сайте МИД Украины.

В тексте отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму".

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня.

"Мы не позволим Крыму исчезнуть с международной повестки дня. С этой целью Высокий Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Моґерини ежегодно выступает с заявлением от имени ЕС относительно Крыма. Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия идут далеко за пределы региона.

"Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она (оккупация Крыма, - ред.) Также является нарушением европейской безопасности порядка, правил и принципов, которые послужили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны. То, что произошло в Крыму, касается не только Украины, но и всех нас. Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - отмечается в заявлении.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политзаключенных. Кроме того, заявили они, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.

Напомним, Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыму, заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда.

Канада не признает законности проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Украина направила в Организации Объединенных Наций и делегаций всех стран-членов официальные письма, в которых отмечают, что проведение Россией президентских выборов в аннексирована Крыму нарушает Устав ООН.