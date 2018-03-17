Министр финансов Украины предлагает провести публичную лекцию для руководства ГПУ

"Проведу публичную лекцию для руководства ГПУ на темы: принципы привлечения инвестиций в экономику страны, чего инвестор ждет от государства, принципы формирования госбюджета. С уважением, Александр Данилюк, Министр финансов Украины", - написал Данилюк на своей странице в Facebook сегодня, 17 марта .

Пост появился на следующий день после обысков, которые Генпрокуратура устроила в крупнейшей частной логистической компании Украины "Новая почта".

Напомним, 16 марта в рамках досудебного следствия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса следователи провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. В рамках следственных действий изъяли ноутбук даже в совладельца компании Владимира Поперешнюка.

17 марта ГПУ сообщила, что по результатам проведенных обысков обнаружили и изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и родственных предприятий и наличные средства, не учтенные и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах.

В то же время, как сообщает "Экономическая правда", ООО "Новая почта" отрицает информацию о том, что изъятые у родственной компании наличные средства были неучтенные.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора по изъятию каких средств, которые вроде бы не были учтены но не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе "Новой почты".