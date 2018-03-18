Из города не вывозят мусор

Об этом пишет ZAXID.NET.

Как сообщает городской голова Дрогобыча Тарас Кучма, блокировки свалки продолжается. В течение только этого времени, с начала февраля, из города еще ни разу не вывезли мусор.

"Это свалку уже 30 лет в ужасном состоянии, и все были довольны. Как только Дрогобычский городской совет начал наводить там порядок - мы сделали доступ пожарных машин, начали усиливать мусора, чтобы не было оползней, запланировали рекультивацию и установку камер наблюдения, - сразу в въезд к свалке начали блокировать и наш город уже почти два месяца в мусорном коллапсе. Всеми этими протестами руководят определенные заинтересованные лица, которые хотят и в дальнейшем зарабатывать на том мусоре. Им просто не выгодно, что там будет порядок и точное взвешивание только, что туда завозится, и видеонаблюдения. Вот они и возбудили крестьян", - сказал Тарас Кучма.

По словам Кучмы, Дрогобыч выполнял все договоренности с деревней Броница прежнему не было никаких претензий к эксплуатации городом свалки, расположенного на территории этого села. Дорогу заблокировали без предупреждений.

Также он добавил, что блокировщики не выполняют решения суда. Речь идет о постановлении Дрогобычского горрайонного суда от 2 марта.

"Запретить ответчикам и любым другим лицам блокировать подъездную дорогу к Дрогобычского городского свалки и совершать любые препятствия в проезде транспортных средств, а также вывозе мусора на территорию Дрогобычского городского свалки в районе села Броница Дрогобычского района, а также препятствовать в эксплуатации данного свалки", - говорится в Увалы суда.

Как сообщили в пятницу, 16 марта, на сайте Дрогобычского горсовета, судебные исполнители с помощью спецтехники попытались расчистить препятствия на пути к свалке, однако жители села заблокировали и эту технику, действительно препятствуя выполнению решения суда.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Журналістам вдалось встановити, що відповідачами у справі є Ірина та Роман Куцопей, Володимир Олексяк та Роман Комар. Сейчас неизвестно, кто эти люди, вероятно это - именно те "заинтересованные лица", о которых сказал Тарас Кучма.

Один из ответчиков по делу, Владимир Олексяк, в феврале сообщал "Львовскому порталу", что причина блокировки - несоблюдение санитарных норм на свалке.

"Площадь свалки вдвое больше, чем отведена по акту. За последние десятилетия не проводилось никаких заборов проб. Уровень заболеваемости населения села Броница впечатляет! Никаких санитарных норм нет, за последние два года свалку привели к ужасному состоянию", - процитировал тогда издание Владимира Олексяк.