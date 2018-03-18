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"Движение новых сил" заявляет о задержании участников акции в Киеве
18.03.2018 00:13
"Движение новых сил" заявляет о задержании участников акции в Киеве
На Европейской площади полиция заблокировала автомобиль "Движения новых сил"
Полиция задержала активистов "Движения новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье, 18 марта.
"Движение новых сил" заявляет о задержании участников акции в Киеве Фото: hromadske.ua
"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковский отделения полиции", - сообщают в партии.
 
Как информирует "Общественное", правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Движения новых сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".
 
Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардийцив.
 
По словам представителя "Движения новых сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет по проведению мирной акции возле Майдана Независимости 19 марта.
 
В субботу около 18 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.
 
"Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступ не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", - сказал Гавриш.
 
Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.
 
"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Имеем проверить. Продолжается проверка", - отметил полицейский.

Напомним, адвокат Саакашвили Роман Чернолуцкий заявляет, что экс-глава Одесской ОГА, руководитель партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили "в ближайшее время" вернется в Украину.

  • Защита Саакашвили ожидает его возвращения в Украину "в ближайшее время"

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