На Европейской площади полиция заблокировала автомобиль "Движения новых сил"

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковский отделения полиции", - сообщают в партии.

Как информирует "Общественное", правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Движения новых сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардийцив.

По словам представителя "Движения новых сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет по проведению мирной акции возле Майдана Независимости 19 марта.

В субботу около 18 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

"Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступ не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", - сказал Гавриш.

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Имеем проверить. Продолжается проверка", - отметил полицейский.

Напомним, адвокат Саакашвили Роман Чернолуцкий заявляет, что экс-глава Одесской ОГА, руководитель партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили "в ближайшее время" вернется в Украину.