17 марта в Фастовском районном суде выбирают меру пресечения заказчикам и исполнителям убийства многодетной матери Лилии Гордеевой, передает со ссылкой на .

Вечером во вторник, 13 марта, на нее напали возле детского сада, когда шла забирать 3-летнего сына. Женщине нанесли 24 удара ножом.

В поддержку убитой женщины за час до начала слушания собираются местные жители, представители общественных организаций.

"За 20 минут до начала сказали, что слушанье из Фастова переносят в Васильков. Людей это возмутило, сказали, что устроят бунт. Позже выяснилось, что дело все же будут слушать на месте", - передает корреспондент Gazeta.ua из зала суда.

Люди пришли на заседание, как только о нем услышали. Говорят, не верят в нашу судебную систему, следовательно настроены контролировать ход дела.

"Никого из людей сюда не собирали. Все пришли сами. Лилия была очень хорошей и порядочной женщиной. Поэтому за нее, за справедливое наказание ее убийц, стоит бороться", - говорит местная жительница.

Убийство Лилии Гордеевой заказали бывшие бизнес-партнеры. Заказчиков будут "вытягивать", убеждена правозащитница Валентина Коваль.

"С мая 2016 я официально представляла интересы Лилии Гордеевои. Обратилась она ко мне, так как судья Васильковского горрайсуда Ковбель действительно саботировал рассмотрение дела по ее иску. Она не хотела чужого, она хотела защитить свое право собственности на имущество, с которого ее, вдову с маленькимиы детьми, просто викинули. Выкинула совладелеца помещения, которая имела в собственности 1/2 часть. Действовала госпожа цинично, заявляла, что у нее и ее мужа связи, что родная сестра мужа - судья Печерского суда и все поришает. Если учесть, что дело даже за 2 года не была назначено к рассмотрению то бесспорно, что эти угрозы были реальными ", - говорит правозащитница.

Gazeta.ua будет сообщать подробности о ходе заседания.

Лилия Гореева занималась бизнесом. Четыре года назад овдовела, сама воспитывала троих детей. После нападения смогла дойти через дорогу в больницу. Сообщила кто она, и просила позаботиться о детях.

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