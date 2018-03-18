Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о готовности провести лекцию для руководства генпрокуратуры о привлечении инвестиций и принципах наполнения госбюджета страны. Данилюк: Проведу публичную лекцию для руководства ГПУ Фото: minfin.gov.ua "Проведу публичную лекцию для руководства ГПУ на темы: "Принципы привлечения инвестиций в экономику страны"; "Чего инвестор ждет от государства"; "Принципы формирования госбюджета", – написал Данилюк. https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/1999168243736956 Заявление Данилюка прозвучало на фоне информации об обысках в 15 офисных и складских помещениях компании "Новая почта" и связанных с ней предприятий, которые прошли 16 марта в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре, Львове и Одессе. В субботу спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обысков обнаружены и изъяты документы и деньги. Наличные денежные средства, которые были найдены во время следственных мероприятий, не были учтены и оприходованы в кассе и бухгалтерских документах, отмечала она.31 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в Украине нужно ликвидировать полномочия силовых структур, позволяющие им испытывать бизнес. Он отметил, что для экономического роста в Украине нужно помогать развитию предпринимательства. Премьер подчеркивал, что в стране нужно создать службу финансовых расследований. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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