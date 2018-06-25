Украинские металлурги вынуждены сокращать объемы производства из-за сбоев и ограничении перевозок по железной дороге. Критическая ситуация, как отмечают производители, наблюдается на участке Камыш-Заря-Волноваха, ведущем в Мариуполь.

Из-за задержки железнодорожных вагонов один из меткомбинатов региона сейчас производит вдвое меньше продукции, чем позволяют мощности предприятия, передает со ссылкой на .

По словам экспертов, технические возможности перегона Камыш-Заря-Волноваха сейчас не удовлетворяют потребности металлургов, что грозит сокращением ВВП Украины.

"Металлурги в Мариуполе снизили производство, потому что нет сырья. За апрель-июнь в Европу не поставлен 1 миллион тонн украинской железной руды, которую продали. И по всей стране срываются программы дорожного строительства. У меня вопрос, что же все-таки происходит постоянно на "Укрзализнице"? И просьба помочь "Укрзализныце", чтобы не было проблем с экономикой Украины", заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Кроме неудовлетворительной пропускной способности, также указывалось на плохое состояние локомотивов. Из-за их изношенности железная дорога сокращает количество вагонов в составах поездов. А это существенное уменьшает объемы перевозок готовой продукции.

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