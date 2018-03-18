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С ноября 2017 года ухудшились условия жизни почти 600 тыс. людей вблизи линии соприкосновения на Донбассе – ООН
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18.03.2018 00:53
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Повреждения жизненно-важных объектов водной инфраструктуры на
Донбассе могут обернуться ограничением доступа к безопасной воде
для 1,1 млн чел. по обе стороны от линии соприкосновения, отметили
в мониторинговой миссии ООН по правам человека. В ООН заявили, что
условия жизни людей близко линии разграничения ухудшились Фото: EPA
"Ухудшились условия жизни для почти 600 тыс. людей, живущих близко
линии соприкосновения. Это связано с повреждениями жилья, объектов
водной инфраструктуры, ограниченным доступом к медицине и
другим базовым услугам, а также с ухудшающейся
социально-экономической средой", – говорится в отчете.Кроме
того, повреждения жизненно-важных объектов водной инфраструктуры
могут обернуться ограничением доступа к безопасной воде для 1,1 млн
чел. по обе стороны от линии соприкосновения, отметили в
ООН.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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