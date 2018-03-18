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Вагітна Хлої Кардашьян знялась топлес для реклами джинсів (ФОТО)
18.03.2018 00:55
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Незважаючи на те, що вперше вагітна Хлої Кардашьян у нещодавніх інтерв'ю ЗМІ активно жалілась на те, що набрала чимало зайвої ваги, вона не соромиться зніматися у рекламах, тим паче доволі пікантних.

"Я працювала над цією лінійкою шість місяців, ще до того, як я завагітніла. Ми працювали над лінією деніму для дівчат під назвою Good Mama... Я у великому захваті, тому що я дійсно не знаю, як носити джинси під час вагітності. Я думаю, тепер ви виглядаєте дуже симпатично і шикарно", - коментує зірка свою нову колекцію вбрання для матусь, обличчям якої стала.

На світлинах Хлої позує топлес у джинсах та у чорній обтислій сукні.

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