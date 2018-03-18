Журналист Виталий Червоненко зафиксировал плохое состояние дорог в г. Смела Черкасской обл, передает со ссылкой на .

"Есть плохие дороги, очень плохие, и дорога в Смеле. Это городская часть "трассы" Киев-Днепр. Писец полный. Самая жесть на последней минуте", - пишет он в Facebook.

В некоторых местах на дороге положили автомобильные шины, чтобы машины не проваливались в ямы.

"Это трэш и угар", - добавил автор ролика.

16 марта на пересечении ул. Покровской и Жуковского в Александровском районе Запорожья грузовик провалился под асфальт. На проезжей части грузовой автомобиль провалился задним колесом в огромную яму.

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