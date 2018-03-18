Динамо" одолело действующего обладателя Кубка чемпионов
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17 марта 1999 года киевское "" играло матч
четвертьфинала Лиги чемпионов. Соперником был действующий
обладатель приза мадридский "". Первая игра на "Сантьяго Бернабеу"
завершилась вничью - 1:1. На гол Андрея ответил Миятович, передает
со ссылкой на .
Поле было тяжелым, что несколько ограничивало скорости. Инициативой
владели гости. Динамовцы пытались выбегать в острые контратаки.
Первый тайм оказался безрезультатным - 0:0.
Во второй половине игры "сливочные" настойчивее пошли вперед,
потому что им надо было забивать. Несколько раз после опасных
ударов Рауля подопечных Лобановского спасал голкипер
Шовковский.
А на 63 минуте гости упустили стремительную контратаку "".
Белькевич отдал пас на и Андрей выскочил один на один с Бодо
Илгнером. Андрей обманул вратаря, но тот в последний момент сбил
форварда. Пенальти взялся выполнить пострадавший. у форварда
получился нехитрым и звездный голкипер легко отбил его. Но прямо на
ногу Андрею. Повторный выстрел и - 1:0.
После этого команды перестали играть в осторожную игру и нападение
пошла на атаку. Прекрасный момент упустил у гостей Давор Шукер. А
вот Ребров с разыграли изящную комбинацию, в результате которой
Андрей вышел один на один с вратарем и пробил - 2:0. Шла 79 минута
игры.
- Сворачивайте эту лавочку, - посоветовал гостям российский
комментатор Владимир Маслаченко.
однако, обладатели Кубка чемпионов еще для приличия провели
несколько атак, которые ничем не завершились.
"" в последний раз в своей истории пробилось в полуфинал Лиги
чемпионов, где в драматичной борьбе уступило старой знакомой -
мюнхенской "Баварии" - 3:4.
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