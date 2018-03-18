16 марта в результате поломки подъемника на популярном горнолыжном курорте Гудаури пострадали 11 человек, между которых двое украинцев, передает со ссылкой на .

Семеро из них были доставлены в Национальный медицинский центр в Тбилиси, пишет Грузия Онлайн.

По словам медиков, жизни всех этих пострадавших уже ничего не угрожает.

Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения. Сравнительно тяжелым является состояние одной женщины. Это пациентка в возрасте 30 лет. У нее поврежден позвоночник и ей проводят операцию, однако ее состояние стабильное. У нее повреждение первого позвонка и происходит фиксация", - сообщил журналистам начальник департамента анестезии критической медицины центра Николоз Карцивадзе.

На горнолыжном курорте Грузии в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Сиденья вместе с людьми начали обрываться и съезжать вниз. Некоторые из отдыхающих на ходу вскакивал из аварийных кресел.

В результате аварии пострадали 10 человек. Среди них 2 украинцев.

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