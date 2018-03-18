Генеральный прокурор Джефф Сешнс освободил вчера, 16 марта, экс-заместителя директора Федерального бюро разведки Эндрю Маккейба, которого регулярно критиковал президент Дональд Трамп, передает со ссылкой на .

До официального выхода на пенсию чиновнику оставалось 26 часов, отмечает агентство новостей AP.

Маккейб раскритиковал шаг своего руководителя и предположил, что это было сделано в ходе "войны против ФБР" администрации Трампа. Освобождение мотивированное рекомендации дисциплинарных служб ФБР.

МакКейба обвиняют в нечестности и сливе информации прессе. Он потерял должность перед публикацией инспекционного отчета, что, как ожидается, содержит данные о том, что он якобы допускал утечки информации прессе и не был настроен на сотрудничество с надзорным ведомством в ходе расследования дела с электронной почтой Хиллари .

"ФБР ожидает, что каждый сотрудник будет придерживаться самых высоких стандартов честности, чести и подотчетности", - заявил в свою очередь Сешнс.

Трамп обрадовался освобождению одного из своих оппонентов и опубликовал твит, где назвал освобождение Маккейба "великим днем ​​для демократии", а самого чиновника - связанным с ложью и коррупцией на высших ступенях в ФБР.

Госсекретаря Рекса Тилерсона президент уволил от должности. Трамп уволил Тилерсона через несколько часов после того, как госсекретарь обвинил Россию в отравлении Скрипача.

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