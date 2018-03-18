Президент рассчитывает на поддержку Украины со стороны нового германского правительства. Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, передает со ссылкой на .

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он также выразил надежду на то, что Берлин будет помогать отправлению на восток Украины миротворческой миссии , отметив, что "только таким способом могут быть реализованы минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых против России, быть не должно, считает глава государства.

По мнению Порошенко, Москва пытается поставить на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Президент призвал Запад усилить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который состоится в с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Говоря о поставках оружия Украине, Порошенко сообщил, что ожидает их, в первую очередь, от а затем - от таких стран, как Канада, или Литва.

"Соглашения по продаже вооружения не любят громких дискуссий, следовательно я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский руководитель.

Напомним, 12 марта после напряженных переговоров представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение и сформировали новое правительство ФРГ. Через два дня бундестаг избрал Ангелу на пост федерального канцлера на четвертый срок подряд.

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