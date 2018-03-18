Украину накрыл циклон с атмосферными фронтами, следовательно по всей территории будут осадки.

Сильный снег ожидается и уже идет на севере и западе страны. В течение дня осадки ослабеют.

Об этом сообщает в facebook синоптик Наталья Диденко, передает со ссылкой на .

"В центре - дождь и мокрый снег. На востоке - дождь преимущественно днем, на Харьковщине с мокрым снегом. На юге, а также в окрестностях Днепра и Кропивницкого, пойдет дождь. Днем в Одесской, Николаевской осадки прекратятся, но вечером опять начнутся", - прогнозирует Диденко

Также по всем областям Украины - сильный ветер.

В - зимние процессы: снегопады, сильный ветер, вьюга, похолодание до -6-7 градусов - влияние арктической воздушной массы. Днем в субботу осадки ослабеют, ветер и холод останутся.

Синоптик предупреждает о сильной гололедице и советует быть внимательными на дорогах.

Из-за снега и налипания мокрого снега сегодня через после срабатывания системы защиты линий электропередач в Волынской области без электричества остались 19 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекли бригады облэнерго.

ДСНС предупредила также об осложнении погодных условий по Украине.

Сообщается также, что с 6:30 17 марта 2018 ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в город .

17 и 18 марта синоптики прогнозируют сильный дождь, ветер и мокрый снег с покровом до 25 см и снижением температуры до -16 С. Поэтому коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

В субботу, 17 марта в Виннице будет идти сильный дождь и мокрый снег, кое-где будет гололед. Ожидается сильный снегопад до 10 см, а также порывистый ветер 15-22 м / с.

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