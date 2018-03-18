В Ирпене Киевской области жестоко убили семейную пару пенсионеров.

"Вчера (15 марта ред.) в 19:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в Ирпене обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти", сообщила пресс-служба полиции, передает со ссылкой на .

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мертвыми 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В Подольском районе в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия. На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

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