Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета КНР

Депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) переизбрали Ли Кэцяна на пост премьера Госсовета КНР на второй срок.

Кандидатура Ли Кэцяна в качестве главы правительства была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином, переизбранным главой государства на второй срок 11 марта.

Ли Кэцян стал премьером Госсовета КНР в 2013 году.

На очередном пленарном заседании сессии в воскресенье были также избраны заместители председателя Центрального военного совета КНР, эти посты сохранили Сюй Цилян и Чжан Юся.

Председателем государственного комитета контроля избран Ян Сяоду, председателем Верховного народного суда - Чжоу Цян, председателем верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь.

Депутаты избрали 172 члена постоянного комитета ВСНП.

В понедельник на сессии по представлению премьера Госсовета Ли Кэцяна будут избраны члены Госсовета, а также руководители комитетов и министры нового состава китайского правительства.