В российском Министерстве иностранных дел отмечают, что решение украинской власти относительно недопуска россиян в дипучреждения во время выборов президента является "беспрецедентным" и "не вызывает ничего, кроме возмущения".

Россия рассчитывает, что и оценят действия Украины, передает со ссылкой на .

"Рассчитываем, что действия получат принципиальную оценку , и других авторитетных международных структур", говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", добавили в российском .

8 марта в дипучреждения для голосования будут допускать исключительно лиц с дипломатическим статусом. Для голосования граждан России - нет. Об этом министр внутренних дел сообщил временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

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