В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия.

Мужчину обнаружили около 22:30 на улице Туровской. Об этом сообщает " Оперативный" на странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Он находился с явными признаками насилия - был весь в крови и с побитой головой", - говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

Как передает "Информатор", по предварительной информации, убитый - мужчина средних лет.

На месте работали медики и дежурили патрульные. Но обе службы отказались комментировать происшествие. Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.

В Липовецком р-не Винницкой обл. 15 марта во время бытовой ссоры мужчина ударил свою 58-летнюю жену металлическим совком. Женщина умерла. Полиция опросила соседей погибшей. Заподозрили ее 48-летнего сожителя. Его задержали на одной из улиц села. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но при общении с полицейскими признался. Мужчина спрятал совок за шкафом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира