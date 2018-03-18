Украины Владимир Гройсман верит, что озвученная генеральным прокурором Юрием информация о подготовке теракта в Верховной Раде депутатом Надеждой Савченко, соответствует действительности.

Он выразил мнение, что это "проблема психического здоровья". Об этом Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передает со ссылкой на .

"То, что я слышал, - я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

При этом премьер отметил, что не видел материалов дела.

направила в Верховную Раду представление на привлечение позафракциного народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Генпрокурор Юрий заявил, что Савченко готовила теракт в здании парламента с применением миномета и автоматов.

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