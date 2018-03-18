|Проблема в психическом здоровье: Гройсман прокомментировал ситуацию вокруг Савченко
|18.03.2018 06:31
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Украины Владимир Гройсман верит, что озвученная генеральным прокурором Юрием информация о подготовке теракта в Верховной Раде депутатом Надеждой Савченко, соответствует действительности.
Он выразил мнение, что это "проблема психического здоровья". Об этом Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передает со ссылкой на .
"То, что я слышал, - я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
При этом премьер отметил, что не видел материалов дела.
направила в Верховную Раду представление на привлечение позафракциного народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
Генпрокурор Юрий заявил, что Савченко готовила теракт в здании парламента с применением миномета и автоматов.