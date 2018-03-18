За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении боевики применили гранатометы по укреплениям ВСУ близко от населенного пункта Опытное.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в пресс-центре.