|Донька Ольги Фреймут хоче знятись у популярному серіалі (ФОТО)
|18.03.2018 07:38
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Нещодавно на телеканалі 1+1 закінчився перший сезон серіалу "Школа" і зараз оголосили кастинг юних акторів на ролі у другому сезоні і, як виявилося напередодні, мріє потрапити у кіно й донька Ольги Фреймутт - Злата Мітчелл.
12-річна дівчинка, яка вже пробувала себе у ролі моделі та разом із зірковою матусею неодноразово ставала героїнею стильних фотосесій, опублікувала фото з підписом: "Я дуже хочу бути в серіалі "Школа" і попросила підтримати її у голосуванні.
Шанувальники у коментарях до допису бажають дівчинці успіху і пишуть, що вона стала б чудовим доповненням основного складу касту.
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