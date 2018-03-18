Народный депутат Надежда Савченко нужна России для дестабилизации внутри Украины. Об этом сказал политолог Михаил Басараб, передает со ссылкой на .

"Все зависит от того, насколько серьезно следственные органы, спецслужбы, политики и общество подойдут к этому делу.

Заявление в парламенте была скорее политическим. Это не было обвинением. И мы должны это иметь в виду. То, что услышали в Верховной Раде - начало процесса. Но совершенно недопустимо высмеивать подрывную и террористическую деятельность России на территории Украины, как это начали делать в социальных сетях, смеясь из услышанного от генпрокурора. Такую реакцию обусловил несколько анекдотическая рассказ самого генпрокурора о сценарии терака. Хотя, сказанное, наверное, базируется на аудио- и видео- материалах, или переписках Савченко. А воспроизводил сказанное ею. Она вполне могла говорить о таком плане. Должен ли был генпрокурор произносить это с трибуны Верховной Рады? Вряд ли. Неэффективная деятельность правоохранительных и следственных органов и так привела к их неприятию.

Недопустимо высмеивать подрывную и террористическую деятельность России на территории Украины, как это начали делать в социальных сетях

Савченко - типичный инструмент дестабилизации политической ситуации в руках российских спецслужб. Она является типичным персонажем для хаоса. Таких Надежд и рабиновичей, российских марионеток, довольно в каждой европейской стране. Россия действует через фриков, неадекватных людей. Которые самим же присутствием в политическом процессе должны создавать несерьезное отношение к политике, подрывать доверие к государству в целом. Вот в чем состоит задача Савченко.

В случае терактов не Савченко должна бросать гранаты или стрелять. У нее - другая роль. Мы видели фотографии с ней на улице Грушевского во время Революции Достоинства. Она не стреляла в митингующих, но была провокатором в толпе протестующих. Когда надо было, пряталась за плечи "беркутовцев".

Когда ей предъявят обвинения, она может думать о побеге. Но Савченко не нужна Кремлю на территории России, ее никто там не ждет. Она нужна российским спецслужбам здесь.

Любые диверсионные действия могут существенно повлиять на ход избирательной кампании - президента и в парламент. Любое покушение, теракт могут за один день перевернуть все с ног на голову, изменить расположение политиков в предвыборных рейтингах. Если судебный процесс над Савченко затянется и не даст на выходе результата, приведет к дальнейшему падению доверия к власти", - говорит Михаил Басараб.

направила в Верховную Раду представление на привлечение позафракциного народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Генпрокурор Юрий заявил, что Савченко готовила теракт в здании парламента с применением миномета и автоматов.

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