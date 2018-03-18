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Полиция зачищает центр Киева от сторонников Саакашвили (ВИДЕО)
18.03.2018 08:49
Полиция зачищает центр Киева от сторонников Саакашвили (ВИДЕО)

Активистов «Руха новых сил», которые собирались установить на центральной площади Киева сцену, задержала полиция.

Об этом сообщается на Facebook странице «Руха», информирует svodka.net.

«Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в отделения активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделение полиции!» – говорится в сообщении.

Позже на странице также было опубликовано видео, на котором активисты во главе с Давидом Сакварелидзе пытаются вернуть задержанный силовиками грузовик.

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Напомним, что в воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости планируется акция «Руха новых сил» с требованием отставки президента Петра Порошенко.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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