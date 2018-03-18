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Посол РФ в Великобритании сказал, что заявлениями об отравлении Скрипаля Мэй хотела заработать себе популярность
18.03.2018 08:49
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что глава британского правительства Тереза Мэй, заявляя о причастности РФ к отравлению бывшего российского равзедчика Сергея Скрипаля, хотела "короткой победоносной войны, чтобы набрать очки дома". Мэй 12 марта выдвинула РФ ультиматум по делу об отравлении Скрипаля Фото: EPA По словам Яковенко, Мэй хотела "короткой победоносной войны, чтобы набрать очки дома", но он отметил, что так не будет, добавив, что РФ обладает "стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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