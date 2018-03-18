Вы не замечали, что мы живём в очень странном мире? В чём его странность? В том, что огромные человеческие массы утратили способность самостоятельно решать, где чёрное, а где белое. Для них белое и чёрное не то, что действительно является белым и чёрным, а то, что велено считать белым или чёрным. При этом тот, кто смотрит непосредственно на реальность и называет её реальные цвета, не обращая внимания на официальные директивы, объявляется агентом Кремля.

Возникает ощущение, что здравый ум могут сохранять лишь агенты Кремля…

Сводка.нет - Новости Украины и Мира