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Андрей Ваджра: О коматозниках на службе Её Королевского Величества
18.03.2018 08:51

Вы не замечали, что мы живём в очень странном мире? В чём его странность? В том, что огромные человеческие массы утратили способность самостоятельно решать, где чёрное, а где белое. Для них белое и чёрное не то, что действительно является белым и чёрным, а то, что велено считать белым или чёрным. При этом тот, кто смотрит непосредственно на реальность и называет её реальные цвета, не обращая внимания на официальные директивы, объявляется агентом Кремля.

Возникает ощущение, что здравый ум могут сохранять лишь агенты Кремля…

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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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