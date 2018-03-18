|"Спорт не для жінок": Надія Мейхер розповіла, як підтримує ідеальні форми (ФОТО)
|18.03.2018 09:02
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35-річна Надія Мейхер, матуся двох дітей, дивує шанувальників неймовірно стрункою фігурою, яку час від часу демонструє, публікуючи у мережі пікантні світлини з реклами власного бренду одягу.
Втім, як виявилося, до спортзалу зірка не заходить - в неї власні методи підтримування форми.
"Заняття в спортзалі - не для жінок", - заявила артистка днями в інтерв'ю ТСН. Мейхер задля красивого вигляду обирає плавання та танці. Що ж, дієво!
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