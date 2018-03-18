Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

По словам Путина, успешным для него будет любой процент голосов, который даст право продолжить исполнять обязанности президента.

Явка на выборах президента России в Камчатском крае за два часа до закрытия участков составила 63,86%.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя краевого избиркома Игорь Шамратов, на 18.000 местного времени (09:00 мск) проголосовали 148 564 избирателей региона из 232 630. На выборах президента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделали 57,04% избирателей.

Главред «Эха Москвы» также отметил рост явки на выборах президента

В Украине пообещали не допустить граждан РФ на зарубежные избирательные участки - эта угроза прозвучала как со стороны националистов, так и от главы МВД Арсена Авакова. Впрочем, в посольстве России заявили, что все равно будут проводить голосование.

Кстати и дата выборов - 18 марта - совпадает с днем аннексии Крыма. На полуострове это официальный выходной в честь государственного праздника - "дня воссоединения Крыма с Россией".

Накануне выборов, на которых гарантированно побеждает Владимир Путин, Запад усилилил давление на Россию: Великобритания и США расширили санкции против Москвы. А ЕС заявил о непризнании выборов в Крыму.

Президента в России избирают на довольно долгий срок - шесть лет. О том, кто наборал больше только голосов станет известно до 29 марта 2018 года. Официально опубликовать результаты выборов в России по закону должны будут до 3 апреля.

Досрочное голосование идет полным ходом в 17 странах мира. Проголосовал уже даже Михаил Ходорковский, который сейчас проживает в Германии.

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