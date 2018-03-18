|В России стартовали выборы президента: людей заманивают на участки бесплатными билетами на концерты
|18.03.2018 09:05
|
В России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.
08.00. Также «выборы Путина» стартовали и в оккупированном Крыму, одним из первых в Симферополе проголосовал фейковый «глава» полуострова Сергей Аксенов, перед этим произнеся пафосный, но бессмысленный спич, информирует svodka.net.
Напомним, что Украина, ЕС и США ранее заявляли о непризнании результатов данного волеизъявления на аннексированном полуострове.
07:00 В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России. Вместе со столичным регионом выборы стартовали еще в 48 регионах страны. На данный момент голосование проходит по всей стране за исключением Калининградской области.
Кроме того, выборы стартовали в оккупированном Крыму.
Читайте: В победе Путина на выборах нет никаких сомнений, – Орешкин
06:45 В пяти регионах России открылись избирательные участки. Голосование на выборах президента стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и республике Удмуртия.
Появились первые данные по явке.
18 марта 00:00 Начались выборы в Хабаровском и Приморском краях РФ и в Новой Зеландии.
Читайте: Россия провоцирует Запад к новому витку гонки вооружений, - Джемилев
23:00 Голосование стартовало на Сахалине, Курилах, в восточной Якутии и в Магаданской области. При этом отмечается, что более 8 тысяч россиян на островах и около трёх тысяч на Колыме уже проголосовали досрочно. Это жители труднодоступных сёл, моряки, работники маяков, метеостанций и нефтегазовых платформ, вахтовики.
22:30 На открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей «заинтересовали» бесплатными билетами на «Город 312» и Трофима.
17 марта 22:10 Глава ЦИК Элла Памфилова перерезала «красную ленту» — началось голосование.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Алексей Венедиктов сообщил о стопроцентном охвате наблюдателями избирательных участков в Москве, передает «Новая газета».
«Каждый участок, каждый УИК, включая СИЗО, больницы и психоневрологические диспансеры, у нас полностью «закрыт» наблюдателями», — заявил он.
Как утверждает издание, на избирательные участки по всей России назначено почти 5 тысяч общественных наблюдателей, которые прошли качественную подготовку к работе на выборах. В Москве наблюдать за голосованием будут 3624 наблюдателя.
Как известно, на пост главы РФ претендуют восемь кандидатов:
Владимир Путин — действующий президент России.
Сергей Бабурин — экс-вице-спикер Государственной думы, выдвигается от партии «Российский общенародный союз».
Владимир Жириновский — депутат Госдумы РФ, баллотируется от ЛДПР.
Григорий Явлинский — политик и основатель партии «Яблоко».
Максим Сурайкин — председатель партии «Коммунисты России».
Ксения Собчак — телеведущая, выдвигается от партии «Гражданская инициатива».
Борис Титов — бизнес-обмудсмен, миллиардер, выдвигается от партии роста.
Павел Грудинин — директор совхоза им. Ленина, баллотируется от КПРФ.
«Левада-Центр» утверждает, что 64% Россиян готовы отдать свой голос за Путина. Изначально было заявлено более сорока участников, между которых несколько самовыдвиженцев.
Чтобы быть избранным на пост президента Российской Федерации, нужно быть старше 35 лет и не иметь судимости, неснятой или непогашенной, за совершение тяжкого и (или) отдельно тяжкого преступления, а также проживать на территории России постоянно не менее 10 лет.