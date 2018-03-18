Закон Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных», который вступает в силу 4 апреля 2018 г., меняет подходы к мерам государственного контроля.

Об этом сообщает заместитель начальника управления — начальник отдела безопасности пищевых продуктов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Оксана Новохатня в блоге Infagro, информирует svodka.net.

Как отмечается, если ранее проверки субъектов хозяйствования осуществлялись раз в 2-5 лет, то теперь контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться с периодичностью, достаточной для достижения целей этого закона.

Сейчас же, что касается подозрений относительно качества пищевого продукта (нарушение маркировки/подделки), то в рамках плановых, а также внеплановых мероприятий государственного контроля в случае обращения физического лица относительно нарушений, которые привели к ущемлению его прав, законных интересов, нанесли убыток жизни или здоровью, государственные инспекторы уполномочены отбирать образцы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований (испытаний) на наличие немолочных жиров в традиционных молочных продуктах.

Результаты проведенной работы с следующим их анализом и обобщением дадут возможность сделать выводы относительно соблюдения законодательства о пищевых продуктах, в том числе в части применения производителями молочных продуктов питания растительных жиров.

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В случае, если будет установлено, что операторы рынка нарушили требования законодательства к безопасности и отдельным показателям качества пищевых продуктов (статья 64 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов»), в частности за реализацию неправильно маркированных пищевых продуктов, это повлечет наложение штрафа:

— для юридических лиц — в размере от 5 до 8 минимальных заработных плат с отзывом и/или изъятием из обращения таких пищевых продуктов;

— для физических лиц-предпринимателей — в размере от 3 до 5 минимальных заработных плат с отзывом и/или изъятием из обращения таких пищевых продуктов.

Вместе с тем, требования статьи 64 действуют до 4 апреля 2018 года, а после вступления в силу закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных» будут заменены требованиями статьи 65 настоящего закона. Так, реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это создает угрозу для жизни и/или здоровья людей либо животных, влечет за собой наложение штрафа:

— для юридических лиц — в размере 8 минимальных заработных плат;

— для физических лиц-предпринимателей — в размере 5 минимальных заработных плат.

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