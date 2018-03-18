Глава Кремля Владимир Путин голосовал на выборах 2018 года в Москве. Появлялась информация, что он может выехать в аннексированный Севастополь. На предыдущих выборах Путин не приезжал на участок так рано, как сегодня Фото: EPA (архив) Около 9.30 по Москве (8.30 по Киеву) Путин прибыл на участок №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. Доступ избирателей на участок не перекрывался.Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, заполнил его в кабинке и опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней, информирует корреспондент агентства.6 февраля Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России. Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по 2012 год, когда он был премьер-министром."Коммерсантъ" сообщал, что Путин мог отправиться голосовать в аннексированный Севастополь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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