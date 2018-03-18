У меня полно прекрасных воспоминаний, которые связаны с творчеством Лии Ахеджаковой. Это она рассказывала нам, чем отличается деловая женщина от женщины в «Служебном романе», это она пела «Вагончики» в «Иронии судьбы».

Ну а как можно забыть легендарную фразу: «Мой ребенок: хочу — кормлю, хочу — нет» из кинофильма «Гараж», пишет со ссылкой на .

Интересно, что в жизни актриса вовсе не похожа на своих немного странных и нелепых героинь. Она волевая и сильная женщина, которая не очень любит говорить о личной жизни, но может часами напролет обсуждать творческие вопросы.

Маленькая Лия росла в творческой семье. Ее отчим работал режиссером в Адыгейском драматическом театре, а мама трудилась там же актрисой. Когда родители узнали, что дочь также хочет пойти по их стопам, они попросили Лию сильно задуматься…

После школы девушка поступает на факультет журналистики, но с треском проваливается. Чтобы не терять целый год, Лия идет учиться в институт цветных металлов. Но случайный вуз смог удержать девушку в своих стенах только на полгода.

На следующий год целью Ахеджаковой стал ГИТИС. Лия боялась, что ее не примут, но опасения были напрасными. Неординарная девушка была на высоком счету у преподавателей и считалась одной из лучших студенток на курсе.

После учебы по распределению попала в ТЮЗ. Там актриса научилась выдержке и терпению. Но со временем Лия поняла, что больше не развивается, а топчется на месте. Тогда она собралась с силами и пошла к Галине Волчек, которая приняла ее в «Современник».

Первым мужем Ахеджаковой стал актер Валерий Носик, который работал вместе с ней в ТЮЗе. Их брак продлился недолго. О причинах расставания до сих пор доподлинно неизвестно. С уверенностью можно лишь сказать, что Носик всегда отзывался о своей бывшей супруге с большой теплотой, как и о нём.

Второй избранник Ахеджаковой — художник Борис Кочейшвили. Мужчина долго добивался внимания актрисы: рисовал ее портреты, забрасывал цветами. Лия всё не шла на контакт, потому что боялась подпустить к себе чужого человека, но в итоге сдалась.

Оказалось, опасения Ахеджаковой были не напрасны. Столкнувшись с первыми же трудностями, вольная душа художника заскучала. Даже когда у Лии Меджидовны заболела мать, Кочейшвили отказывался помогать супруге по хозяйству. Он считал, что художника не должен волновать быт. Она промолчала и ушла.

После этого была уверена, что больше никогда не сможет построить личное счастье. Она много работала и рьяно отстаивала свою гражданскую позицию, не взирая на молву и осуждения.

Неожиданно в 2001 году стало известно, что вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова. Лия Меджидовна крайне редко появляется с супругом на людях, наслаждаясь семейным счастьем на даче далеко от глаз.

Мужчина несколько моложе актрисы, но это не мешает им любить друг друга. Подруги Ахеджаковой говорят, что сейчас эта женщина действительно счастлива. Помимо только прочего Лия Меджидовна огромное количество времени уделяет своему хобби — садоводству. В том числе она выращивает и различные экзотические растения.

Пусть нашла свою настоящую любовь только в 63 года, но возраст здесь не главное. Главное, что эта женщина наконец-то счастлива. И она этого заслуживает!

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