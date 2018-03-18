Перед лицом российской агрессии, Украине необходима активная внешняя политика, направленная на объединение стран Черноморско-Балтийского региона.

Об этом в своей статье для «Зеркала Недели» пишет советник президента Владимир Горбулин.

По его словам, стратегия за всеми проблемами видеть только «руку Кремля» явно ошибочна, несмотря на реальное присутствие «руки». Украине нужна конструктивная повестка дня, которая будет заключаться в восстановлении доверия как ценного ресурса, в том числе и во внешней политике, информирует svodka.net.

По мнению Горбулина, внешнеполитическая пассивность, бездеятельность и попытки положиться на более сильных союзников – путь в никуда в условиях современного постоянно меняющегося и нестабильного мира. Поэтому Украине необходимо проводить активную политику в плане интеграции стран Балтийско-Черноморского региона, поскольку единство и активность этих стран – оптимальный для них путь развития.

«Это ставит перед нами несколько простых, но важных вопросов. Прежде только — готовы ли мы действительно быть субъектами европейской политики? Есть ли у нас целый взгляд на наше единство? Есть ли у нас консенсусная стратегия для стран Балтийско-Черноморского региона в новых геополитических условиях?» – задается вопросами советник президента.

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Горбулин также предлагает возможные пути для углубления интеграции. Прежде только он упоминает уже существующие формы объединения, такие как Вышеградская четверка (объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии). Кроме того, необходимо работать и над новыми структурами, которые будут базироваться не только на противостоянии третьей стороне, но и на конструктивных принципах, направленных на положительный результат взаимодействия в политической и экономической сферах.

Аналитик говорит и о военно-политическом сотрудничестве, путем подписания соглашений в сфере безопасности. В этом контексте важны как региональные договоры, так и глобальный аспект приближения к стандартам НАТО.

«Воля и конструктивность в отношениях стран Балтийско-Черноморского региона — это и есть критически важный сигнал Кремлю, который говорит о нашем политическом единстве. Говорит о единстве в условиях геополитической нестабильности и неопределенности очертаний будущей архитектуры европейской безопасности. Наше единство жизненно важно для достижения позитивного результата и обретения консолидированной субъектности в новом мире», – делает вывод Горбулин.

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