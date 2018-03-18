Дальнейшая эскалация конфликта между Лондоном и Москвой может быть опасной, следовательно нужны сдержанность и рассудительность, отметил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Британское следствие считает, что к отравлению Скрипаля причастна РФ Фото: EPA В то же время дипломат отметил, что дальнейшая эскалация конфликта между странами может быть опасной, следовательно нужны сдержанность и рассудительность.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".Мэй заявила, что Великобритания рассмотрит следующие шаги в отношении РФ после высылки своих дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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