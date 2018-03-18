В субботу, 17 марта, в Донецкой области в результате разрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб один пограничник и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Известно, что несчастный случай произошел с военнослужащими Краматорского пограничного отряда.

"Вечером в одном из блиндажей в пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате два военнослужащие получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - доложили в ГПСУ.

Как сообщал svodka.net, в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы , лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы.

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