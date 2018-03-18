В результате схода лавины в Швейцарии один человек погиб, трое пропали без вести
18.03.2018 09:37
Пропавшие в результате схода лавины в Швейцарии туристы – двое
граждан Франции и гражданин Швейцарии. Личность погибшего пока не
идентифицировали. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке В Швейцарии сошла лавина Фото: EPA Тело погибшего спасателям
удалось найти, три других лыжника считаются пропавшими без
вести.Пропавшие туристы – двое граждан Франции и гражданин
Швейцарии. Личность погибшего пока не идентифицировали.