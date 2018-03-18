Все домохозяйки знают, что лимон можно использовать не только в еде, но и благодаря этому цитрусовому навести порядок в доме, пишет со ссылкой на .

1. Мытье микроволновки

Мытье микроволновки лимоном

Благодаря лимону можно с легкостью вымыть микроволновку. Для этого нужно залить в сосуд воду с мелко нарезанным лимоном и включить на несколько минут режим "Подогрев". Не стоит спешить открывать дверцу микроволновки, чтобы пар смог очистить недоступные обычным средствам загрязнения.

После этого довольно лишь протереть стенки техники салфетками или губкой.

2. Удаление пятен

Удаление пятен лимоном



Любое пятно можно вывести благодаря лимону. Для этого намочите загрязнение соком цитрусового, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем смесь смойте теплой водой и уксусом. Этот метод очистки можно использовать даже для деликатных тканей.

С помощью лимона можно удалить даже остатки ржавчины. Нужно повторить процедуру, как с обычными пятнами, несколько раз. При этом смесь соли и лимона стоит высушивать на солнце.

Кроме этого, лимон является прекрасным средством борьбы с пятнами пота. Для этого перед стиркой нужно потереть наряд цитрусовым и добавить немного уксуса. По словам экспертов, это лучший метод удаления пятна.

3. Борьба с сорняками на даче

Борьба с сорняками

Для того, чтобы избавиться сорняков на дачном участке, нужно окропить их лимонным соком. Только не брызгайте сами растения, цветы или овощи, ведь от лимонной кислоты они погибнут.

4. Освежитель воздуха

Освежитель воздуха: как сделать своими руками

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