Известный ученый-биолог Амина Гуриб-Факим стала президентом в 2015 году. Она была единственной женщиной-президентом на африканском континенте.

Президент Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку после финансового скандала.

Как сообщает The Times Of India, об отставке президента сообщил ее адвокат Юсуф Мохамед. Гуриб-Факим должна покинуть свой пост в пятницу, 23 марта.

Гуриб-Факим обвиняли в том, что она получила кредитную карту от некоммерческой научной организации Planet Earth Institute (PEI) ангольского бизнесмена Альваро Собрино, заинтересованного в ведении бизнеса в Маврикии, и потратила деньги на личные нужды. Президент признала, что по ошибке потратила 27 тысяч долларов с этой карточки, но потом возместила эти средства.

Известный ученый-биолог Амина Гуриб-Факим стала президентом в 2015 году. Она была единственной женщиной-президентом на африканском континенте.

Срок полномочий президента государства у побережья Восточной Африки, получившего независимость в 1968 году, составляет пять лет с возможностью повторного переизбрания. Это представительская должность, так как властные полномочия закреплены за премьер-министром.

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