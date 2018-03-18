В Варшаве в Европейском Коллегиуме Натолин в субботу, 17 марта, состоялся показ украинского художественного фильма “Киборги”.

В презентации и показе фильма приняли участие, в частности, режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, продюсер Иванна Дедюра, заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, информирует svodka.net.

«Этот фильм был показан 16 марта в Гааге, в центре международного судопроизводства, что символично, поскольку это сделано в четвертую годовщину оккупации Крыма… Это месседж, что Россия не убежит от этого преступления и будет за него наказана»,- подчеркнула перед показом заместитель министра информационной политики Джапарова.

Она подчеркнула, что фильм позволяет понять ценность жизни и выразила надежду, что война никогда не продвинется дальше на Запад.

Джапарова сообщила, что “Киборгов” уже показали в Нидерландах и США, сейчас в Варшаве, а с понедельника — в Брюсселе, Турции и других европейских странах.

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После показа заместитель министра сообщила, что в этом году в Украине снимается более 30 фильмов, что является рекордным количеством для Украины.

Джапарова также поблагодарила Польши и польский народ за поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Режиссер Сеитаблаев подчеркнул: несмотря на то, что фильм является военно-психологической драмой, он не о войне, а о мире, который рождается во время этой войны. Он подчеркнул, что нынешняя война, которую Украина ведет на востоке страны является не гражданской, как это пытается показать российская пропаганда, а война цивилизационного выбора.

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После показа режиссер “Киборгов” поблагодарил зал за очень теплую реакцию, подчеркнув, что это мотивирует и дальше снимать кино.

Он поделился планами на будущее: снять фильм о Конотопской битве 1659 года, в которой украинские казаки вместе с крымскими татарами победили московскую армию.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что благодаря создателям фильма «Киборги» украинцы могут сказать миру, что Украина борется и защищает безопасность в Украине и мире.

«Спасибо вам. Это помогает нам, дипломатам, быть уверенными в своей правоте, правоте Украины, что она выстоит и будет достойной между европейских народов»,- заявил Дещица.

Он высказал пожелание, чтобы таких фильмов как этот было как можно больше.

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