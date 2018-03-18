Британский посол в Москве Лори Бристоу проинформирован об ответных действиях России на высылку дипломатических сотрудников посольства РФ в Лондоне.

На сайте МИД России сообщается, что в недельный срок страну должны покинуть 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Также Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и решила прекратить деятельность Британского совета (международная организация Соединенного Королевства, работающая в области культуры и образования).

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», – заявили в МИД России.

Напомним, что осторожный конфликт России и Великобритании связан с отравлением Сергея Скрипаля.

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