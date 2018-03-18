Доступ к посольству России в Киеве перекрыт

Полиция не пускает к зданию посольства России в Украине желающих проголосовать на выборах президента РФ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", желающим осуществить волеизъявление, прибывшим на данный избирательный участок, сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают лишь сотрудников дипучреждения.

По состоянию на 9.00, к посольству приходили лишь несколько человек, делающих проголосовать.

В то же время, у ограждения, выставленного на проспекте Воздухофлотском со стороны улицы Курской, продолжается акция националистов.

Около сотни молодых людей стоят с флагами ВО "Свобода", "Правый сектор", "Нацкорпус", из колонок звучит патриотическая музыка.

Никаких действий активисты не предпринимают, позже намерены провести театрализованный флешмоб.

Правопорядок в квартале обеспечивает очень большое количество правоохранителей.