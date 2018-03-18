В воскресенье, 18 марта, в Украине ожидается холодная погода и продолжение снегопадов, которые начнут смещаться с западной части страны в восточную, сообщает со ссылкой на .

Аналогичная погода сохранится в большинстве регионов и в первый день новой рабочей недели, 19 марта.

Относительно небольшое потепление в страну придет только во вторник, 20 марта, свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Возвращаясь к 18 марта, следует отметить, что снежить в этот день не будет только в нескольких областях Украины, а именно — на Сумщине, Черниговщине и во временно оккупированном Крыму. Что касается температурных показателей, то столбик термометра в воскресенье днем опустится до 6-8 градусов мороза на западе, севере и в центре Украины, до 1-3 градусов мороза в южных и восточных регионах и до 7-9 градусов мороза в .

Что касается прогноза на 19 марта, то он останется практически неизменным по сравнению с предыдущим днем для большинства областей. Однако Черниговскую и Сумскую области в этот день должны снова накрыть снегопады.

Во вторник, 20 марта, в Украину уже вернется небольшое потепление. Так, на севере прекратятся осадки и останется лишь облачность, а на западе холод снизится до 1 градуса. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на севере и в центре страны. Максимально возможный холод там 20 марта — это 3 градуса. На востоке и юге прогнозируют от 0 до 3 градусов мороза, а на юге — от 3 мороза до 1 градуса тепла.

21 марта температурные показатели не изменятся практически по всей стране, чего нельзя сказать о ситуации с осадками — снег выпадет везде, кроме западных регионов.

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