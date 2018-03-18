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Путин сразу же после голосования заявил о своей победе
18.03.2018 10:41
Путин сразу же после голосования заявил о своей победе

Президент России Владимир Путин сразу после голосования выразил уверенность в своей победе.

По окончанию процедуры глава российского государства также пообщался с журналистами, информирует svodka.net.

«Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны», — сказал Путин после голосования.

Он добавил, что будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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