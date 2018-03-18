|Путин сразу же после голосования заявил о своей победе
|18.03.2018 10:41
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Президент России Владимир Путин сразу после голосования выразил уверенность в своей победе.
По окончанию процедуры глава российского государства также пообщался с журналистами, информирует svodka.net.
«Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны», — сказал Путин после голосования.
Он добавил, что будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента.
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